Commisso mette pressione a Iachini e chiede un cambio di passo alla Fiorentina

Fiorentina sotto pressione, da parte dell’ambiente, ma anche e soprattutto da parte del proprio presidente, Rocco Commisso. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il proprietario del club viola ha parlato alla squadra e al tecnico, Giuseppe Iachini, per chiedere un cambio di passo ed evitare il ripetersi di figuracce come quella fatta contro la Sampdoria. Una prestazione, quella contro i blucerchiati, che lo stesso Commisso ha definito più volte come “uno schifo”. Avere il settimo monte ingaggi della Serie A, in un certo responsabilizza maggiormente tecnico e rosa.

