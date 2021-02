Commisso: “Mi dicano quanto sarà il canone di affitto per il Franchi, poi potrò dare una risposta. Ipotesi Campi per lo stadio è sempre in piedi mentre Empoli…”

Nella sua intervista rilasciata a La Nazione, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato della questione stadio, un tema che sta a cuore alla proprietà: “Ho visto che il sindaco ha deciso di ristrutturare il Franchi con i soldi del Comune. Prima anche lui stava con Rocco ma quando è arrivata la lettera del Mibact non è rimasto al mio fianco. Io spero che al più presto mi diranno quanto sarà il canone di affitto poi potrò dare una risposta”.

Ma l’ipotesi Campi Bisenzio è sempre in piedi? Commisso risponde in maniera affermativa a questa domanda: “Per me sì. Anche qui aspetto di capire da Eugenio Giani, Dario Nardella e Emiliano Fossi e dalle istituzioni se si intenda portare la tramvia come a Campo di Marte e se c’è la volontà di realizzare uno svincolo autostradale e la viabilità di zona. Anche in questo caso aspetto informazioni concrete senza dovere prendere per forza un appuntamento”.

L’ipotesi Empoli viene derubricata a quello che era fin dall’inizio: “Ma per carità. Quella era una battuta che qualcuno ha preso sul serio”.