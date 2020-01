Commisso: “Mi prendo la responsabilità della squadra. Commosso per questa vittoria” VIDEO FN

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, punta a sottolineare il fatto che la sua squadra è finalmente riuscita a tornare alla vittoria dopo due mesi e mezzo di astinenza: “Sono contento che i ragazzi si siano liberati dalla paura che avevano, il 2020 è già meglio del 2019. Ho visto che qualcosa è migliorato sul piano del gioco ma ci vuole un po’ di tempo perché Iachini sta lavorando molto. Io mi prendo la responsabilità della squadra, ci tengo a fare bene per i tifosi i quali ci tengono molto al gruppo. Io devo portare avanti la Fiorentina. La commozione era tanta e ci voleva questa vittoria. Sono venuto dall’America e mi chiedevo quando mai avremmo vinto la prima. Ho parlato con Chiesa, è stato molto sfortunato, ma si sbloccherà presto. Ho visto gli ultimi venti minuti molto bene, ma non gli ultimi venti del primo tempo. Sono però argomenti spettano all’allenatore. Cutrone mi è piaciuto, si buttava dentro. Mi auguro che sia la partita della svolta. Fino ad oggi abbiamo fatto bene con le grandi e schifo con le piccole. Partite come queste si devono vincere”.