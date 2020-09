Commisso-Nardella: Arriva l’incontro. Il numero uno della Fiorentina vuol chiudere la partita in fretta

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non ha voglia di perdere tempo e vuol chiudere la partita stadio prima di ripartire per gli Stati Uniti. E’ così che oggi ci sarà l’incontro tra l’imprenditore e il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Nel pomeriggio Commisso farà visita a Palazzo Vecchio per parlare con il primo cittadino del capoluogo toscano: il tema sarà quello del restyling del Franchi ma anche dell’intera area di Campo di Marte, così come prospettato proprio dal sindaco. Il tutto alla luce degli ultimi accadimenti, come la trasformazione in legge dell’emendamento salvastadi, che potrebbe accelerare l’iter e mettere la strada in discesa.