Commisso: “Nardella mi ha detto che non mi metterà i bastoni tra le ruote, nel caso optassi per Campi. Mi aspetto un incontro con Giani per chiarire la situazione”

Stadio Franchi ma anche altre opzioni. Così il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiarito la questione stadio ai canali ufficiali del club: “Abbiamo parlato anche di Campi Bisenzio con Nardella. Dopo l’incontro di pochi giorni fa tra Nardella, Giani e Fossi, il Sindaco di Firenze mi ha detto che non mi metterà i bastoni tra le ruote, nel caso optassi per Campi. Vogliamo avere più di un’opzione. I tifosi viola hanno aspettato molto tempo per avere una casa degna della Fiorentina. Parlo per tutto il popolo fiorentino, mi aspetto un incontro col Presidente della Regione per portare avanti eventualmente il progetto a Campi Bisenzio. Se ci sarà il giusto controllo, sarò disposto a mettere i miei soldi per fare lo STADIO a Campi. Centro Sportivo? Stiamo concludendo i contratti con chi deve fare il progetto. Tra un po’ di giorni vi dirò quando potremo mettere la prima pietra”.

