Commisso: “Nedved con me non ci parli. Ho il dovere di difendere la mia gente”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a Novantesimo Minuto, ecco le sue parole: “Mi sembra che la Juventus si sia lamentata più volte per gli arbitraggi, non è una cosa che non è mai successa. Nedved non parli con me, io parlo solo col suo presidente. Gli alibi? Non ho mai detto niente sugli arbitri in sette mesi! Devo difendere i fiorentini e la mia società. VAR? Mi piacerebbe che ogni squadra avesse l’opportunità di chiamarlo quando vuole una volta a partita. Favori? Non ho bisogno dei favori di nessuno, ho fatto tutto da solo. Voglio essere trattato come tutti. Chiesa? Oggi lo teniamo, domani non si sa”.