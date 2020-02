Commisso: “Nedved e Lapo Elkann dovrebbero pensare ai loro problemi. Risponderemo alle gravi parole di Nicchi”

Il presidente Rocco Commisso a Radio Bruno ha parlato anche delle dichiarazioni post partita di Nedved e Elkann: “Quando la Juventus venne a Firenze rimasi a parlare con Buffon, fu un galantuomo. Ho un buon rapporto anche con Agnelli. Nedved fu l’unico che non mi salutò nonostante sapeva chi fossi. Non so perché è così arrogante. Dovrebbe pensare ai problemi in casa sua. Anche la battuta di Lapo Elkann non mi è piaciuta per niente, è un poverino. Anche lui dovrebbe pensare ai suoi problemi”.

Dura dichiarazione anche sulle parole di Nicchi: “Risponderemo a queste gravi parole. Gli arbitri dovrebbero stare zitti essendo dei giudici. Non sono tranquillo perché ho già visto molto. Ho parlato con Gravina. Non mi sono messo ancora in mezzo agli interessi del Palazzo del Calcio”.