Commisso: “Negli ultimi tre anni ho fatto degli investimenti importanti, nonostante la caduta dell’euro. Le critiche continue a me e alla squadra fanno male”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato oggi degli investimenti che ha fatto in Italia, tra cui il Viola Park, spiegando la difficoltà di spendere in euro in questi tempi di crisi.

“Negli ultimi tre anni, alla Fiorentina ho messo 387 milioni di dollari, inclusa la fine del Viola Park. Trovate un altro presidente che in Italia ha speso così tanto. Il problema è che negli ultimi sei mesi l’euro è andato giù. Quindi se io vendessi la Fiorentina ora prenderei solo 54 milioni. In Italia io li ho portati in dollari. In euro sono più di 400 milioni. Eppure vengo criticato: io, l’allenatore e i giocatori. A Firenze parlate troppo. I giornalisti fiorentini fanno sempre critiche che non sono necessarie. Non mi sono piaciute affatto le critiche a Italiano. Spero che prima o poi finiranno”.