Commisso: “Nella Fiorentina siamo umanamente più vicini. Stiamo lavorando per il futuro della squadra viola”

Il Presidente della Fiorentina è intervenuto a Radio24 parlando della situazione coronavirus: “Per fortuna qui siamo più preparati rispetto all’Italia quando è cominciato tutto. A New York non sta andando bene, ma in America ci sono pochi casi. Nella mia azienda ci sono stati solo due casi, noi abbiamo l’ok per andare avanti”.

E sulla campagna “Forza e Cuore”: “Questo è stato il più grande fondo di donazione per l’Italia dall’America, sono orgoglioso delle oltre e 2300 donazioni del popolo viola. Ringrazio tutti e ringrazio gli Ospedali che sono in prima linea”.

E su come passa la quarantena: “Siamo chiusi in casa con mia moglie e mia figlia; qua però stiamo lavorando per la Fiorentina e per il futuro del calcio”

E su come è l’umore all’interno della Fiorentina: “Abbiamo avuto una parte di giocatori e qualche dipendente della parte medica che sono stati in ospedale, umanamente siamo tutti più vicini. Ci vogliamo tutti più bene ancora. C’è il desiderio dei giocatori di andare fuori e giocare. Nella Fiorentina, coi sacrifici fatti, siamo tutti più vicini. Ho parlato con quasi tutti i giocatori e gli allenatori. Siamo più vicini”