Commisso: “Non avrei mai pensato di lottare per la salvezza a tre giornate dalla fine con i soldi che ho speso. Qui dicono che non capisco niente di calcio…”

Euforico Rocco Commisso, che a Dazn ha parlato finalmente con un po’ di serenità in più dopo la bella vittoria sulla Lazio: “Quando ho fatto i palleggi con Vlahovic era quando era a quota 7 gol, poi gli ho insegnato qualcosa, perché qui dicono che non so niente di calcio (ride ndr). Tra l’altro questo è il primo anniversario in 47 anni di matrimonio che non festeggio con mia moglie, i ragazzi mi vogliono qui e devo sacrificarmi stando accanto alla squadra. Speriamo di portarle buone notizie. Ribery? Non vorrei parlare di queste cose e di allenatori, voglio solo ringraziare Iachini che ha fatto una splendida partita, ha reso felici tutti i fiorentini e ora siamo quasi salvi. Aspettative rispettate? Non avrei mai pensato che con i soldi investiti sui giocatori saremmo arrivati a dover lottare per la salvezza a tre giornate dalla fine. Però ora pensiamo al Cagliari, impariamo e poi darò altre risposte a Firenze. Vlahovic? Parliamo solo di Cagliari ora e poi parleremo di altre cose”.