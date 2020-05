Commisso non bada a spese per le bandiere in erba! Per Castrovilli si prospetta…un nuovo ritocco dell’ingaggio

Gaetano Castrovilli è ambitissimo, in Serie A si fa fatica a trovare qualcuno che non lo vorrebbe nella sua squadra. Il centrocampista offensivo classe ’97 è stata la vera rivelazione della prima Fiorentina di Commisso, rivelando una classe inespressa ad alti livelli fino a quel momento, tanto da attrarre anche l’illustre interesse di Mancini. Dalle parole ai fatti, perché Commisso adesso pensa come blindare ulteriormente Castrovilli. Il suo contratto è stato già rinnovato all’inizio della scorsa stagione, ma quello era un passo quasi automatico, visto che il precedente accordo aveva parametri da giovanili o poco più. Secondo quanto riporta TMW, una volta che questa brutta esperienza di lockdown sarà alle spalle ovviamente, si possa pure presto procedere ad un altro ritocco contrattuale, così da rendere il giocatore ancora più felice di rimanere. Da parte sua il classe ’97 non ha mai mandato segnali diversi dalla voglia di rimanere, e in questo senso le sfumature sono più pacate rispetto ad altre situazioni.