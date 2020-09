Commisso: “Non cerchiamo un centravanti da 20 reti, vi spiego perchè. Questa Fiorentina ha un grande centrocampo”

A La Gazzetta dello Sport, il Presidente Rocco Commisso si è soffermato a parlare di Iachini ma anche del mercato e della…non-necessità di comprare un altro attaccante: “Iachini mi piace. Ha la possibilità finalmente di lottare per un traguardo per il quale non ha mai combattuto. Il suo finale di campionato apre ad orizzonti importanti. Amrabat è fortissimo, peccato che non ci sarà contro il Torino. Ma a centrocampo abbiamo Castrovilli, Bonaventura, Borja Valero, Duncan, Pulgar. Da ex centrocampista so che questo reparto è il cuore della squadra. La Fiorentina ha bel cuore. Centravanti da 20 gol? Io ragiono in maniera diversa: non cerco un centravanti da venti reti ma punto a segnare 40-50 gol con Kouame, Vlahovic, Cutrone, Ribery, anche Chiesa. I primi tre sono giovani e con grandi potenzialità. Hanno tutti un anno di esperienza in più. Sbaglio o nelle tre amichevoli precampionato i nostri cinque attaccanti hanno segnato tutti i 14 gol realizzati? È un buon dato. Inoltre si potranno fare 5 cambi e quindi avranno tutti più possibilità di giocare e di segnare”.

