Commisso: “Soddisfatto del mercato, a Giugno avremo già la squadra quasi pronta. Altri acquisti? Non credo, ma mancano ancora tre ore… Ho già speso 300 milioni” – VIDEO FN

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato ai campini e ha subito parlato ai giornalisti presenti: “Abbiamo preso Cutrone, Duncan, Kouamè e per Amrabat stiamo definendo le ultime cose. In sette mesi ho già speso 300 milioni. Prima di tutto viene la Fiorentina, poi la Mediacom. Un altro colpo? No, so solo che qualcuno andrà via ma non sbilancio perché non conosco i dettagli. In ogni caso la dirigenza sta lavorando per cogliere eventuali occasioni. Se sono soddisfatto? Si, ci volevano giocatori pronti subito ma anche per il futuro. Li abbiamo presi e sono molto contento perché a Giugno avremo già una squadra di base, che poi ovviamente andrà rinforzata ulteriormente. Juventus? Sarò allo stadio a vedere la partita. Stadio? Non ho novità ma nei prossimi giorni ho vari incontri programmati”.