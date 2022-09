Commisso non ci sta. Stanco della solita minestra, chiede cambio di rotta

Carica sì, ma anche svolta. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è intrattenuto con la squadra nella giornata di ieri e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non si è limitato a cercare di motivare i giocatori ma, stanco della solita minestra, ha chiesto anche un cambio di rotta.

La stagione non è cominciata al meglio per la sua Fiorentina che, dopo aver ottenuto la qualificazione alla fase a gironi in Conference League, ha cominciato a perdere colpi, sia in campionato che nella competizione europea.

Ora è attesa da una delicata trasferta ad Istanbul che potrebbe già essere determinante per le sorti del girone.