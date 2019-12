Commisso non è convinto delle soluzioni proposte per la panchina. Ma con una classifica così preoccupante…

La Gazzetta dello Sport fa il quadro sugli sviluppi per la decisione del nuovo allenatore della Fiorentina, precisando che l’obiettivo è quello di trovare un traghettatore per i prossimi sei mesi. I dirigenti viola hanno parlato con Di Biagio, hanno incontrato Iachini e Ballardini e hanno avuto anche un contatto con Prandelli. Le quattro “figure” sono quindi sotto esame. Nessuna però è la soluzione perfetta agli occhi del presidente Rocco Commisso. Ma ora l’obiettivo della dirigenza gigliata è quello di tamponare una situazione di classifica preoccupante, perché il rischio di scendere in zona retrocessione è reale. L’unica preferenza di Commisso sarebbe quella per un allenatore legato a Firenze, ed ecco perché Beppe Iachini da ex giocatore viola è in prima fila. Resta comunque anche un tecnico che sa come uscire da zone di classifica complicate come quella attuale della Fiorentina.