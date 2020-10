Commisso: “Non farò la fine di mister Lee andando in fallimento. Scese le opportunità di un restyling del Franchi come voglio io”

Continua così l’intervento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Radio Rai: “Per il Centro Sportivo le cose sono andate bene. L’investimento sarà di 80 milioni di circa e sarà il più bello e grande di tutt’Italia. Ma da quando ho preso la società ho speso 300 milioni. La Fiorentina è una società in perdita, ma fortunatamente c’è Mediacom in supporto. Stadio? Le opportunità di un restyling del Franchi come voglio io sono scese, anche se ci sarà un incontro a Roma. Ma io non ci sarò perché partirò dopo la partita di Roma. Io voglio investire su Firenze. Voglia di mollare? Ho cominciato a mandare a quel paese (ride, ndr). Quante sono le persone che arrivano dall’America e vogliono rendere qualcosa all’Italia nel calcio? Il problema della Fiorentina è che il fatturato è basso, a differenza di tante società che incassano di più. Ma vi assicuro che Rocco non farà la fine di mister Lee andando in fallimento. In due anni la Mediacom metterà 50 milioni di più. Con il Covid ci sono state perdite maggiori che nessuno poteva prevedere. In Lega sta lavorando Barone, io non ci sono mai andato e non credo che lo farò in futuro”.

0 0 vote Article Rating