“Commisso non ha espresso nessuna potenza di fuoco sulla squadra. Senza centravanti, né regista, siamo sicuri che con un altro allenatore la Fiorentina possa fare spettacolo?”

Una Fiorentina e una proprietà a più marce, bene fuori dal campo, male dentro. Possiamo così riassumere i concetti espressi dal giornalista, Alberto Polverosi, in un editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio: “Finora Commisso non ha espresso sulla squadra, ovvero, sul mercato, discorso diverso sul centro sportivo, nessuna potenza di fuoco. O meglio, era stata notata una fiammata nel mercato di gennaio, ma l’ultimo è stato di rientro economico con i 60 milioni incassati (a rate) dalla Juventus per Chiesa. Siamo sicuri che con un altro allenatore questa Fiorentina, senza un centravanti di livello, senza un regista di livello, possa diventare una squadra spettacolo?”.

