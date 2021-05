Commisso: “Non ho ancora parlato coi miei dirigenti. Vogliamo arrivare più in alto in classifica. Ramadani? Non è un problema mio”

Stuzzicato sul futuro della Fiorentina, il presidente viola Rocco Commisso tocca anche altri vari temi: “Non mi sono seduto ad un tavolo coi miei dirigenti, e non so dire dove vogliamo arrivare. L’intenzione è quella di arrivare più in alto in classifica. Accordo dei Della Valle con Ramadani? Ciò che è stato scritto sul NY Times non è un problema mio, ma della precedente dirigenza, non voglio parlarne”.