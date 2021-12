Commisso non molla Vlahovic ma la Juventus è pronta a correre ai ripari

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a trattare un tema caldo in casa Juventus: la mancanza di un centravanti da doppia cifra che garantisca ad Allegri un numero di reti idoneo per tentare la scalata alla classifica nella seconda parte della stagione. Il nome in cima alla lista dei desideri bianconeri come sappiamo è l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Come sappiamo però Rocco Commisso non vuole cedere il serbo ai bianconeri: il rapporto tra le due società non è dei migliori e gli strascichi dell’affare Chiesa, quando la già avviata trattativa tra la Juve e l’entourage del giocatori costrinsero il patron viola ad accettare 60 milioni ma con la formula che tutti conosciamo.

La Juve però ha bisogno di un attaccante subito, tanto che per Gennaio avrebbe sondato altri profili. Secondo il quotidiano adesso il maggiore indiziato a vestire la maglia bianconera dovrebbe essere l’attaccante del Manchester United Edinson Cavani. L’uruguaiano, con sei mesi d’anticipo dalla scadenza del contratto, è pronto a rescindere il contratto e a lasciare i Red Devils, cercando fortuna fuori dal Regno Unito. I contatti si sono intensificati nelle ultime ore e nelle prossime settimane arriveranno le prime risposte. L’obiettivo è quello di garantirsi un attaccante e centrare la qualificazione alla prossima Champions League per poi, in estate, rituffarsi nella trattativa con la Fiorentina per Vlahovic.