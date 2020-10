Commisso non potrà parlare alla squadra: ecco il motivo

La parola dunque passa al campo. Come scrive La Repubblica, dopo il vertice con Commisso e la società, Beppe Iachini dovrà dare una risposta significativa domenica contro l’Udinese. Vincere e magari convincere. Il tecnico, che deve fare i conti anche con un solo allenamento al giorno a causa della bolla nella quale si trova tutta la squadra dopo la positività al Covid di un membro dello staff, ha già parlato coi suoi giocatori. Avrebbe dovuto farlo anche il presidente Commisso, che però proprio a causa della bolla, non potrà parlare direttamente al gruppo. Il presidente infatti, nonostante sia sempre vicino ai calciatori e ai dirigenti, non fa parte del gruppo squadra da due giorni nella bolla. Dunque nessun discorso in presenza, anche se manderà comunque il suo messaggio a tutti i calciatori in vista della sfida contro l’Udinese. Un messaggio per caricare il gruppo, per chiamare anche i calciatori alle loro responsabilità e per ribadire unità e voglia di uscire da questa situazione il prima possibile. Insieme.

