Commisso non riscatta Cutrone e la Fiorentina prova a coinvolgerlo in uno scambio col Genoa. Piatek, o ti abbassi l’ingaggio o niente

Si parla di attaccanti in orbita Fiorentina anche su La Gazzetta dello Sport, dove al centro dell’attenzione c’è Patrick Cutrone: il patron Commisso non lo riscatterà dal Wolverhampton, risparmiando così una quindicina di milioni abbondanti. Su di lui ora si apre un bel punto interrogativo: secondo la rosea, la Fiorentina ha provato a imbastire uno scambio di prestiti con il Genoa per Scamacca ma sul centravanti rossoblu ci sono anche Roma e Milan. In ogni caso Cutrone lascerà Firenze.

Ed a sostituirlo potrebbe essere un altro ex rossonero come Piatek, anche lui scontento dove si trova ora, cioè all’Hertha Berlino ma l’esigenza della società viola è che il polacco abbassi le sue pretese di ingaggio dai 3 milioni attuali. La richiesta del club berlinese nel frattempo si è abbassata e per questo l’affare ha sicuramente maggiori possibilità di andare in porto, qualora la Fiorentina decidesse davvero di puntare su di lui.