Commisso: “Non si può andare avanti con stadi di 90 anni fa. I monumenti sono i tifosi, non il cemento”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato così delle sue ambizioni viola: “Dal primo giorno che ho comprato la Fiorentina, abbiamo messo su in pochi mesi l’investimento per il più grande centro sportivo d’Italia e poi 70 milioni nel mercato di gennaio. Abbiamo speso oltre 300 milioni per il futuro: dal primo giorno ho detto che se non si aumentano i ricavi non si possono comprare buoni giocatori per competere in competizioni internazionali. . Non si può andare avanti con stadi di 90 anni fa: le macchine di quel tempo sono nei musei. E i monumenti sono i tifosi, non il cemento. Spero in una legge che ci faccia investire”.