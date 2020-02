Commisso: “Non sono venuto in Italia per vedere vincere gli altri. Speriamo mi facciano fare lo stadio. Chiesa? Io ho mantenuto la mia promessa”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da Dazn. Il numero uno viola ha toccato diversi argomenti: “Sono venuto ad imparare. Ho preso Pradè e ho riconfermato Montella. Abbiamo lavorato per fare fin da subito una squadra bella, poi ci sono stati dei disastri. Si è fatto male Ribery e le cose non sono andate al meglio, quindi abbiamo dovuto cambiare, prendendo un nuovo allenatore”.

Per il futuro Commisso pensa in grande: “Ho sempre detto che voglio fare investimenti. Speriamo che mi facciano fare lo stadio, non sono venuto in Italia, alla mia età, per vedere gli altri vincere e io che perdo. Firenze è bellissima, non credo ci siano città più belle di questa in Italia. Però ci sono problemi, tipo fare lo stadio nuovo. Con case e palazzi storici, non si può fare lo stadio accanto al Duomo”.

Capitolo Chiesa: “Non si sa se partirà a giugno. Io ho mantenuto la mia promessa, tenendolo la scorsa estate. Non è mai venuto da me chiedendomi di essere ceduto. Vedremo…”.