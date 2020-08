Commisso non vende nessuno, probabilmente nemmeno Chiesa. Un centrocampista forte e tutte le richieste di Iachini. Si riparte con la difesa a tre

Commisso non venderà nessun big della Fiorentina, probabilmente neanche Chiesa. Partiamo da qui, dal fatto che i giocatori importanti non se ne andranno, a meno di clamorose offerte che difficilmente arriveranno. Per crescere Rocco ha deciso di tenere tutti.

Poi gli acquisti. Iachini ne ha chiesto uno per reparto. E un terzino sinistro, che sostituisca Terzic e che si giochi il posto con Dalbert. Un potenziale titolare insomma. Oltre ad un difensore centrale, ad un forte centrocampista (Torreira è in pole position) che possa fare da regista ma che possa essere anche un jolly. E poi l’attaccante, di livello. Se arriverà il centravanti boa Vlahovic potrebbe finire in prestito. Se invece arriverà una punta di movimento rimarrà. Molto, in questo caso, dipenderà dalle situazioni che si verranno a creare. Belotti sembra irraggiungibile, Piatek rimane una possibilità.

Infine il modulo: si andrà avanti esattamente come si è terminato, visti gli ottimi risultati e la risposta positiva del campo. Difesa a tre e i moduli saranno il 3-5-2 e il 3-4-3. Non si cambia l’intelaiatura insomma, ma quella che verrà sarà una Fiorentina ancora più forte.