Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista rilasciata al TGR Rai, ha fatto capire chiaramente di non aver ancora sbollito la rabbia per quel che è successo ieri pomeriggio a Torino contro la Juventus e soprattutto per quello che gli è stato detto nel dopogara: “Nessuno mi ha chiesto ancora scusa, non voglio che mi trattino come lo scemo venuto dall’America”.