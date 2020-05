Commisso: “Non voglio fare come a Palermo con tre/quattro allenatori in un anno. Ci sono possibilità che Chiesa resti”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in diretta a Casa Viola su Toscana TV parlando di Chiesa: “Non so quale sarà la cifra giusta. A certe cifre non lo manderemo mai fuori. Ci sono possibilità che Chiesa resti con noi”

E su Beppe Iachini: “Non voglio fare come Zamparini a Palermo con tre/quattro allenatori in un anno.Io e Beppe andiamo d’accordo, lui mi parla e mi spiega, io l’ascolto. E’ sempre stato chiuso a Firenze, ha lavorato troppo. Ogni tanto si deve divertire. Ha la mia fiducia”.

E sull’arrivo di Batistuta: “Abbiamo parlato con Batistuta, lui doveva operarsi ma non l’ho più sentito. Per ora siamo a posto, per domani non si sa. Non voglio fare promesse a nessuno”

E sui tifosi: “Voglio ringraziare i tifosi perchè mi hanno dato il tempo di sbagliare. Voglio che loro siano liberi di sognare. Speriamo che insieme, con la famiglia viola, si possa arrivare in alto.”