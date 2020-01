Commisso: Nuovo incontro con babbo Chiesa. La volontà della Fiorentina di prolungare, altrimenti con 60 milioni…

Prima di ripartire per gli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso incontrerà il babbo di Federico Chiesa, Enrico. La volontà, scrive La Gazzetta dello Sport, è quella di trovare l’accordo per l’allungamento del contratto.

Il club viola vorrebbe trattenere l’attaccante per altri due anni a meno che non arrivino offerte davvero indecenti. In quel caso, come ha promesso Commisso al padre-procuratore quando i due si sono incontrati per la prima volta, si legge ancora sulla ‘rosea’, il giocatore sarà libero di decidere il suo futuro. Basta che porti nelle casse della Fiorentina almeno 60 milioni di euro.

Per inciso Commisso lascerà l’Italia dopo il match di Coppa Italia contro l’Atalanta che si disputerà il prossimo 15 gennaio.

