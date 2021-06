Commisso: “Oggi ho parlato con Gattuso dopo la sua visita al Viola Park. E’ rimasto impressionato da tutto l’ambiente e dal progetto che sta nascendo”

Il presidente gigliato Rocco Commisso ha parlato da New York, in collegamento con Marina di Gioiosa Ionica in Calabria, paese d’origine del patron viola. Queste le sue parole a Radio Bruno: “Prima o poi vorrò tornare in Calabria nel mio paese. Da piccolo, a 7 anni, suonavo la fisarmonica e ricordo che il mio maestro mi fece suonare con lui al suo matrimonio. Quando giocavo da piccolo facevo il portiere, nonostante fossi piccolino di statura. Dopo in America ho cambiato ruolo”.

Poi ha aggiunto: “Sono stato a Firenze nel 2006, l’hanno in cui Gattuso vinse il Mondiale in Germania. Ora invece è qui con noi e sono molto contento. Oggi ho parlato con lui dopo la sua visita al Viola Park. E’ rimasto impressionato da tutto l’ambiente e dal progetto che sta nascendo.

Infine sui tifosi: “I tifosi oggi nella partita della Fiorentina Primavera si sono fatti sentire. I ragazzi hanno giocato una bella partita contro una Juventus molto forte. E’ bello rivedere i tifosi alla stadio. Quest’anno ci sono mancati molto”.