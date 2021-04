Commisso: “Oggi la Primavera poteva vincere pure 4-0, sono stati bravissimi. Spero di essere in Italia quando ci sarà la finale”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il presidente viola Rocco Commisso dopo la vittoria della Primavera viola in Coppa Italia: “Ho parlato con i ragazzi prima della partita, era un mese che aspettavo di arrivare qua. Sono sempre stati in controllo della partita. Potevamo vincere anche 4-0. Spero di essere ancora in Italia per assistere alla finale”.