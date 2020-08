Commisso: “Pagai i Della Valle in 24 ore. Nessuno ha portato così tanti soldi come me in Italia al primo anno”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in Conferenza Stampa per parlare della fine della stagione e dell’inizio della prossima. Sui ricavi: “La vera situazione è che se non ci sono i ricavi non si può andare da nessuna parte. Se non ho i ricavi di Juventus, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta è difficoltoso arrivare a certi livelli. Ci sono club come l’Inter che arrivano a 400 milioni di ricavi, noi siamo a meno di 100. Non è fare business se si perde cinquanta milioni l’anno”:.

E ancora: “I soldi non sono un problema, è vero, ma quando i Della Valle chiedevano informazioni gliel’ho mandati subito. In ventiquattro ore. I soldi sono stati messi a disposizione per fare la squadra più forte a Gennaio. Ci sono stati da pagare gli acquisti, poi quelli del Centro Sportivo, oltre trecentocinquanta milioni. Voglio dire che nessun presidente ha portato quanti soldi in Italia al primo anno come Rocco. Forse solo Suning”

E sulle ambizioni: “Sono pratico.Al secondo anno sarà difficile arrivare ai primi posti. Questo è uno sport molto competitivo. Io voglio stare nel lato sinistro della classifica e fare meglio. Ognuno ha dei sogni, ma ovviamente c’è da fare meglio di quest’anno.”.

Sul mercato: “Ancora non mi sono incontrato con Barone, Pradè e Iachini. Sono trasparente ma non stupido da fare nomi”.