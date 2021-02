“Commisso parla di distruggere e ricostruire lo STADIO, ma una cosa del genere non si può fare in una zona centrale della città come Campo di Marte”

Il corrispondente del Corriere della Sera in America Massimo Gaggi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il fenomeno dei presidenti americani in Serie A si è molto esteso di recente, in modi diversi. Da una parte l’imprenditore Commisso che desidera ritornare nel suo Paese di origine per lavorare nello sport più popolare quale è il calcio. Dall’altra ci sono coloro che pensano al calcio solo come business”.

E in particolare su Rocco Commisso ha aggiunto: “Il presidente viola si è sicuramente scontrato con la complicata burocrazia italiana. Demolire e ricostruire in una zona centrale della città come Campo di Marte è sempre molto complicato, sicuramente non si può fare come con lo Yankee Stadium che cita sempre Commisso. In quel caso c’era uno spazio vuoto immenso accanto allo stadio vecchio, dove si è potuto costruire l’impianto nuovo parallelamente alla demolizione di quello precedente”.