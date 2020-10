“Commisso pensa a troppe cose trascurando l’aspetto tecnico. I tifosi aspettano ma la pazienza non è infinita”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “La Fiorentina è da tempo convalescente cronica: è chiaro che il gioco non c’è e che l’allenatore non piace ai tifosi. Il presidente lo ha confermato personalmente e quindi per lui è difficile esonerarlo dopo così poco tempo. La squadra senza Ribery è monotematica, ieri è arrivata una vittoria solo grazie a Biraghi, Castrovilli e Dragowski. Bisogna navigare a vista, il prossimo bivio sarà la pausa Nazionali alla quale la Fiorentina dovrà arrivare con abbastanza punti per stare tranquilla. Una cosa comunque è chiara: anche quest’anno dovremo accontentarci. Commisso fa fatica a capire le critiche, ma il calcio è così: dipende tutto dai risultati sul campo. Ben venga il Centro Sportivo, ma pensando a troppe cose insieme (lotta con la soprintendenza per lo stadio, guerra agli arbitri) si rischia di trascurare l’aspetto tecnico che alla fine è ciò che interessa ai tifosi. Da quando è arrivata la proprietà americana è scattato un meccanismo di attesa da parte della piazza, ma la pazienza non è infinita. Il periodo dell’entusiasmo e dell’innamoramento pazzo per Commisso è finito da un pezzo”.

