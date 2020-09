Commisso: “Senza STADIO la Fiorentina vivacchia e io non sono venuto a Firenze a vivacchiare”

In conferenza stampa ha parlato così il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso sulla questione STADIO: “Penso che si possa mantenere nel nuovo Franchi la torre di Maratona e una o due scale elicoidali. Diritto di proprietà? Si, puntiamo anche al diritto di superficie per 99 anni. Campi Bisenzio? Stiamo lavorando anche su quello, ma adesso andiamo avanti col Franchi. Se mi aspettavo le difficoltà per lo STADIO? No, mi sto innervosendo un po’ per questa situazione. Capisco la sovrintendenza, ma sono usciti anche con cose poco giuste. Penso che oggi la politica abbia una grande responsabilità per dare lavoro alle persone. Senza STADIO la Fiorentina vivacchia. I prossimi passi? Entro due mesi voglio andare a Roma per portare il nostro progetto preliminare”.

