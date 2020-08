Commisso: “Amrabat è stato l’unico che ho scelto io. Non ci sono problemi di soldi come qualche “stupido” ha detto”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in Conferenza Stampa per parlare della fine della stagione e dell’inizio della prossima. E su Chiesa: “Io non ho mai criticato Federico. Io l’ho tenuto perchè era la cosa migliore. Non potevo presentarmi a Firenze mandando via uno dei giocatori migliori. E menomale chequalcuno l’ha capito. Ho già detto che se vorrà potrà andarsene, quindi ci devo parlare e capire le sue intenzioni. Argomento chiuso, non voglio tornarci sopra”.

E su Amrabat invece: “Ho detto io a Pradè di prendere questo ragazzo. E’ stato l’unico che ho scelto io. Ci sono stati alcuni errori, ma anche cose buone. Il report card non lo annuncio pubblicamente”.

E su Castrovilli e la dieci: “La maglia numero dieci ha una storia particolare. Ma non deciderò io, lo farà Iachini con Pradè e Joe Barone. Se la Dieci andrà a Castrovilli sarò contentissimo”

E sui bilanci: “Non troppo bene. Non ci sono state entrate dallo stadio, per via del covid. I valori dei giocatori sono diminuiti, ora quelli di gennaio li avrei pagati meno. La Fiorentina è fortunata perchè con Mediacom le cose vanno bene, ma ci sono anche altre società messe bene come me. Non ci sono problemi di soldi, come qualche stupido ha detto”.