Commisso: “Per Chiesa non è arrivata nessuna offerta, io accarezzo tutti i miei giocatori ma so usare anche la ‘frusta’. Stadi aperti? Iniziamo con 5.000 persone”

A Rtv38 il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, parla anche di Federico Chiesa: “A gennaio dissi a Pradè di anticipare dei colpi estivi già a gennaio, anche se lui mi diceva che era difficile. Chiesa? Non abbiamo mai ricevuto un’offerta da alcun club al mondo, gli ho promesso che può andare via a patto di ricevere i soldi giusti. C’è anche la possibilità che rimanga a Firenze e con lui, Vlahovic, Cutrone, Kouame e Ribery siano un bell’attacco. Se arrivano delle opportunità che possiamo sfruttare, siamo attenti a tutto. Voglio rassicurare i nostri tifosi che io mi sento contento di ciò che abbiamo. Se Chiesa non rinnova? Se Chiesa vuole rimanere, poi deciderà cosa vorrà fare. Io li ho baciati tutti i miei giocatori ma so usare anche la frusta, quando serve. I giocatori li vorrei accarezzare e basta però. Primo trofeo della Primavera? Ho parlato con i ragazzi prima e dopo la partita, mi è piaciuta moltissimo e congratulazioni a loro. Riaprire ai tifosi? Se 40.000 persone sono troppe per il Franchi, iniziamo da 5.000, poi proveremo con 10.000″.

0 0 vote Article Rating