Commisso: “Per lo STADIO bisogna solo aspettare. Fiorentina? Preoccupato ma anche fiducioso: arriverà in alto”

A margine della lezione tenuta agli studenti statunitensi di Firenze, Rocco Commisso ha parlato di Fiorentina. Ecco le sue parole trasmesse da Radio Bruno Toscana: “Stadio? Quello che c’era da dire lo abbiamo scritto nel comunicato. Ora non resta che aspettare. Riguardo al Centro Sportivo invece voglio dire che le cose procedono benissimo, grazie anche all’aiuto del sindaco di Bagno a Ripoli. Oggi sono stato lì, e posso affermare che entro la fine del 2021 sarà tutto pronto. La squadra? Mi preoccupo ogni giorno, ma allo stesso tempo sono fiducioso del fatto che arriverà in alto. Andrò a Genova a fare il tifo e poi ripartirò per l’America”.