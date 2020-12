Commisso: “Perché devo dire che l’obiettivo è la Champions quando non è vero? La gente dovrebbe capire che quando ho preso la Fiorentina non era tra le prime quattro in classifica”

Nell’ultima parte del suo intervento a Radio Bruno Toscana il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha risposto ai messaggi degli ascoltatori: “Vlahovic? Ricordo che quando lo vidi la prima volta mi piacque molto. Poi ha avuto degli alti e bassi, ma ha pur sempre vent’anni. A me piace coccolare tutti i miei ragazzi. Futuro? La cosa che tutti dovrebbero capire è che quando ho comprato la Fiorentina, non era nei primi quattro posti della classifica. Ho ricevuto delle critiche per aver detto che l’obiettivo era la parte sinistra della classifica, ma perché dovrei dire che vogliamo andare in Champions League quando non è la realtà? Tutti, io in primis, vogliamo arrivare a risultanti importanti ma vorrei chiedere alla gente di darmi tempo e di consentirmi di sbagliare. Si parla tanto dell’Atalanta, senza mai ricordare che prima di arrivare a questi livelli i nerazzurri hanno passato tanti anni a metà classifica”.

E poi ha aggiunto: “Tutti quelli che mi criticavano quando ho parlato di parte sinistra della classifica, che fine hanno fatto quando la Fiorentina era sedicesima. Una cosa che mi ha fatto molto male è quando un giornalista ha detto che sperava che perdessimo a Parma così Iachini sarebbe stato esonerato”.