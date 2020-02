Commisso: “Perché non se lo prende Nedved un thè? Non capisco perché in Italia si debba vedere questo schifo di arbitraggio”

A Sky il dirigente il bianconeri Nedved aveva consigliato a Commisso di prendere un tè, prima di parlare nel post partita. Il patron della Fiorentina replica così in zona mista: “Perché non se lo prende lui il tè? In 7 mesi che sono qui, non ho mai criticato l’arbitro, ora ci vuole. Contro il Genoa, contro l’Inter non hanno fischiato il rigore che c’era, oggi ben due. Il primo c’era, il secondo non esisteva. I ragazzi erano tutti scoraggiati, sul tiro di Benassi si poteva riaprire la partita, vincere non lo so. Ma con 350 milioni di stipendi se la possono vincere da soli sul campo. In Italia bisogna vedere questo schifo di arbitraggio. Il Var? Tutti i miei ragazzi mi hanno detto che era rigore. Bisogna farla finita, non può essere che alcune squadre vengano avvantaggiate ed altre, come la Fiorentina, no. Ci faremo sentire in Lega. Tifosi contenti del mercato? Mi è piaciuto Igor, ha fatto una bella partita, e si va avanti. Non sono venuto qui a fare critiche, le critiche sono arrivate dopo quello che ho visto. Stadio della Juve? La Juve c’ha un bellissimo stadio, speriamo di farne uno simile a Firenze”.