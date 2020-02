Commisso: “Perchè se non è stato squalificato Gasperini devo essere squalificato io? Il Franchi non potrà mai essere uno stadio moderno”

Continuano le dichiarazioni di Rocco Commisso a Radio Bruno su tanti aspetti di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Io e Iachini abbiamo un carattere simile: lottiamo fino alla fine. I ragazzi sono tutti con lui. La mia dichiarazione “i soldi non sono un problema” era riferito allo stadio non ai giocatori, perché per il mercato c’è il fair play finanziario. Un bravo a Gasperini per le sue parole, ma non voglio più vedere scenate come quelle che fece a Firenze. Ho i soldi ma non voglio spenderli tutti in multe. Se mi vogliono multare che mi multino pure, ma mi sembra strano che Gasperini ne sia uscito impunito e io invece debba essere squalificato. Ho detto le cose che pensavo e so di non aver sbagliato. Mi spiego cosa mi vogliono insegnare i commentatori in tv, non ho bisogno dei loro consigli o giudizi. Ho bisogno che i fiorentini e i tifosi viola stiano tutti insieme. L’obiettivo del nuovo centro sportivo è quello di portare tutti i talenti toscani qui alla Fiorentina. Il Franchi non potrà mai essere uno stadio moderno. Ho grande rispetto per Nardella ma in Comune non tutti la pensano allo stesso modo. Qualcuno si deve prendere le responsabilità”.