“Commisso potrebbe essersi deciso a cedere Milenkovic. E pensare che ha rifiutato 25 milioni la scorsa estate”

Una nuova avventura lontana dalla Fiorentina, ma anche dal campionato italiano, potrebbe concretizzarsi per Nikola Milenkovic.

Sul sito Gianlucadimarzio.com si legge che “Commisso potrebbe però decidere di cederlo in questa sessione per evitare di perderlo a parametro zero”.

E ancora: “Così come già avvenuto nelle scorse sessioni di mercato, per Milenkovic si è fatto avanti pure il West Ham, che spinge per portare in Premier il giocatore della Fiorentina. La scorsa estate gli inglesi arrivarono a offrire persino 25 milioni, ma la proposta fu comunque rifiutata dal club di Commisso“.