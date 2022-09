Commisso: “Povero Biraghi quante volte è stato ammazzato in questi anni? Ora i giocatori non sentono più le critiche e giocano solo per il loro orgoglio”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul monte ingaggi della propria squadra snocciola alcuni dati: “Tutti i club hanno diminuito il monte ingaggi dei propri giocatori, l’unico club che li ha aumentati è la Fiorentina che è passata da 62 milioni a 64 milioni di euro e questo dopo aver dato via anche Nastasic e Kokorin“.

E poi: “I giocatori giocano per il loro orgoglio e non leggono più quello che scrivono e dicono i giornalisti. Questo povero Biraghi quante volte è stato ammazzato in questi anni? Eppure ho letto che ha fatto più passaggi utili in Europa. Le stesse cose su Venuti, su Amrabat che è stato criticatissimo in questi due anni”.