Commisso, Pradè e un modello ben preciso da seguire per la Fiorentina che verrà

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport – Stadio, il sogno di Commisso è quello di vedere una Fiorentina “all’italiana”. Il presidente viola vuole più giocatori italiani in rosa, che facciano anche parte della Nazionale che verrà. Italiani ma non solo, infatti l’obiettivo del patron è quello di porre la Fiorentina al centro della Toscana per renderla un riferimento per tutti i talenti che ci sono nella regione. Il modello da seguire è quello della Roma e Pradè ne sa già qualcosa. Quando lavorava per la società giallorossa furono tanti i nomi di ragazzini romani diventati poi professionisti (Florenzi, Cerci, Rosi, De Rossi). I primi nomi ci sono già anche a Firenze e corrispondono a Christian Dalle Mura, classe 2002 originario di Pietrasanta e Niccolò Chiorra, portiere classe 2001 di Bagno a Ripoli. L’idea è quella di avere molti più giovani ad allenarsi con la prima squadra.