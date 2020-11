Commisso: “Prandelli ha una mentalità che mi piace e ricorda la mia. Sarri? L’ho visto in televisione, ma questo non vuol dire che i miei collaboratori…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato da Lady Radio, sulla transizione da Iachini a Prandelli ha dichiarato: “Ho portato Iachini all’hotel e l’ho riconfermato e mi sono piaciuti i risultati. Prandelli? Io ho lasciato un lavoro fisso in banca per andare in una piccolissima azienda senza contratto. Ho preso rischi e ho creduto nelle mie possibilità. E dopo ho fondato la Mediacom. Dico questo perché lui mi ricorda questa mentalità. Io spero, come ho sperato con Montella e con Iachini, che farà molto bene. Ma se c’è qualcuno stupido che dice “ha bisogno di un contratto più lungo per lavorare nella Fiorentina”, io rispondo che c’è molta gente che sa solo criticare, ma non ha soldi nelle tasche”.

Su Sarri: “Io l’ho visto in televisione, ma non dico che i nostri non parlano con altri. Abbiamo speso 170 milioni per comprare la società a differenza di tanti in Italia. Abbiamo fatto investimenti per comprare giocatori a gennaio e dopo c’è stato il Covid. Nessuno ha detto che abbiamo alzato il monte ingaggi e siamo arrivati a 70 milioni e gli incassi sono scesi da 100 milioni ad 85. Se poi aggiungi la sponsorizzazione della squadra e il centro sportivo, si arriva a 300 milioni già spesi per la Fiorentina: non c’è nessuno, tranne gli sceicchi, che può fare questo per una società che fattura 85 milioni”.