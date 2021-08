Commisso: Presenza sicura all’Olimpico. Dal contratto di Vlahovic, al contatto con Italiano, le questioni dirimenti del numero uno viola

Quando tornerà in Italia il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso? Il programma del proprietario del club viola è in via di definizione. Però una cosa sembra certa: il numero uno viola sarà presente allo stadio Olimpico ad assistere alla prima in campionato della propria squadra contro la Roma.

Al momento del suo ritorno che potrebbe avvenire per metà agosto, ci saranno anche da affrontare tante questioni. La più importante che lo vede impegnato da diverso tempo è quella del prolungamento del contratto del centravanti Dusan Vlahovic. Ancora Commisso deve parlare di persona anche con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano, che si è insediato alla Fiorentina mentre mister Mediacom era negli Stati Uniti.