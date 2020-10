Commisso pretende di più: Grosse riflessioni su Iachini. Le voci su una possibile chiamata a Sarri

Il pareggio della Fiorentina con lo Spezia, maturato nonostante il doppio vantaggio dopo appena quattro minuti, inchioda i viola in una posizione di classifica deludente. Ma i quattro punti conquistati non sono l’unico campanello d’allarme. Sono preoccupanti i tre tiri in porta nella gara di ieri, ovvero uno solo nei 92 minuti successivi ai gol iniziali, e gli otto gol incassati nelle ultime tre partite.

Poco o nulla funziona in questa squadra e Commisso, presente in tribuna a Cesena, pretende di più. Su La Gazzetta dello Sport si legge che circolano voci su una possibile chiamata a Sarri (anche se l’ingaggio rende la pista molto difficile) e comunque ci sono grosse riflessioni su Iachini.