Commisso pronto a rimanere a Firenze ancora a lungo. Intanto emergono ritardi al Viola Park. I dettagli

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sembra voler rimanere a Firenze ancora per tanto tempo. Come riporta Radio Bruno Toscana, il patron viola rimarrà in città fino alla pausa di metà novembre, quando il calcio dei club si fermerà per i Mondiali.

Inoltre, ci sono delle novità per quanto riguarda i lavori al Viola Park. Commisso si è recato anche lì per verificare come procede la situazione e ha affermato che ci sono alcuni ritardi nel cantiere. Tutto sotto controllo, ma tempistiche leggermente sfuggite di mano. Da riprogrammare la data del termine.