Commisso punta in alto: Massiccia iniezione di denaro nel prossimo mercato per la Fiorentina

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scalpita. E’ chiaro che in questo momento l’attenzione sia puntata sullo stato di salute dei propri dipendenti (uno i positivi al coronavirus dentro Mediacom, 12 nel club viola), ma il pensiero per il futuro è rivolto alla costruzione di una grande squadra.

A dispetto della crisi economica che già comincia a farsi sentire, il numero uno viola ha già ribadito il concetto che il suo gruppo ha le spalle larghe e questa dovrebbe essere una garanzia per tutti, anche per i tifosi gigliati.

I programmi poi, sono di livello. Come ribadito nel corso di alcune interviste rilasciate nelle ultime ore, Commisso per la prossima stagione non si accontenterà di vedere una squadra nella parte sinistra della classifica ma punta già ad un piazzamento che consenta la qualificazione alle coppe europee. Un progetto ambizioso che richiederà una massiccia iniezione di denaro nel corso del prossimo mercato.