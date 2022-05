Commisso può sorridere: la Fiorentina è tra le migliori della Serie A per il rapporto monte ingaggi e punti conquistati

Il noto portale Calcio e Finanza ha realizzato un’elaborazione sul rapporto tra monte ingaggi e punti conquistati dalle prime otto squadre della classifica in Serie A. Al termine del campionato, il dato che emerge è significativo di come siano state investite le risorse per gli ingaggi. Tra le squadre migliori in tal senso, spicca la Fiorentina di Rocco Commisso.

Il vero trionfo, è legato ai numeri fatti segnare dalla Fiorentina che ha unito alla prestazione a livello economico il risultato sul campo. I Viola infatti hanno speso 0,85 milioni per ciascuno dei 62 punti conquistati sul campo (con un monte ingaggi lordo da circa 53 milioni). “Meglio” ha fatto solo l’Atalanta, spendendo alla fine 0,73 milioni per punti totalizzati.

Chi ha fatto fruttare peggio l’investimento sugli stipendi è la Juventus: i bianconeri, con un monte ingaggi lordo da circa 170 milioni di euro, hanno speso ben 2,4 milioni di euro per ciascuno dei 70 punti conquistati dagli uomini di Allegri in classifica, chiudendo al quarto posto la Serie A 2021/22.