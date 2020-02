Commisso: “Quando mi hanno parlato per la prima volta dell’area Mercafir questi costi non sono venuti fuori. Io parlai di settembre 2023 ma poi…”

Tanti argomenti toccati da Rocco Commisso a La Repubblica, tra cui le verità…non dette. “Per esempio – ha ribadito il presidente della Fiorentina – non mi hanno detto che avrei dovuto spendere altri 28 milioni, oltre all’acquisto dei terreni, per bonifiche, viabilità e quant’altro. In totale fanno 50 milioni. Quando mi hanno parlato per la prima volta dell’area Mercafir questi costi non sono venuti fuori. A settembre-ottobre, dopo aver parlato con il sindaco, dissi che saremmo passati dal fast fast fast al due più due. Ossia due anni per realizzare il centro sportivo e altri due per fare lo stadio. Tant’è che parlai di settembre 2023 per vedere la prima partita nel nuovo impianto. Allo stato attuale delle cose si sono già persi sette-otto mesi perché il sindaco ha detto che si parte da maggio. A questo punto non so se ci vorrà un anno, due, tre o quattro per liberare l’area”.