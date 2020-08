Commisso: “Quanto è bello vedere alzare una coppa al cielo! Noi abbiamo intenzione di mettere delle basi importanti”

Attraverso i canali ufficiali, le parole del Presidente, Rocco Commisso, dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera: “Grazie ragazzi, siete stati bravissimi! E’ stato bellissimo vedervi alzare al cielo la coppa! Vorrei abbracciarvi tutti, a uno a uno, per la conquista di questo trofeo! Un grande risultato che per voi rappresenta solo l’inizio di quella che vi auguro sarà una carriera che vi regalerà le soddisfazioni e gli obiettivi che immaginate e che meriterete. Complimenti al Mister Aquilani e al suo Staff. Ci siamo sentiti prima della gara con tutti, non avrebbe potuto iniziare meglio il suo nuovo incarico. Non voglio dimenticare anche Emiliano Bigica, è grazie al suo prezioso lavoro se abbiamo avuto oggi la possibilità di poterci giocare questa finale. Ottenere risultati nel Settore Giovanile è molto importante. Il calcio a questo livello è ancora un sogno e una speranza. Noi abbiamo intenzione di mettere delle basi importanti, per fare crescere calciatori e calciatrici sia dal punto di vista atletico che umano. Il centro sportivo di Bagno a Ripoli nascerà, speriamo, anche con questi obiettivi. Dedico questo primo trofeo ai ragazzi e a tutto il gruppo che lo ha meritatamente conquistato, a tutta la Famiglia Viola e ai nostri tifosi, come segnale di buon auspicio per la stagione che sta per iniziare”.

